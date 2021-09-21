Galatasaray'da Mısırlı golcü Mustafa Muhammed, geçen sezondan bu yana gol şanssızlığı yaşıyor. 23 yaşındaki forvet, geçen sezondan bu yana çıktığı son 11 maçta da golle tanışamadı.



11 MAÇTIR GOL ATAMIYOR!



Muhammed, bu sezon Avrupa'da 6 ve Süper Lig'de çıktığı 4 maçta da gol sevinci yaşayamadı. Genç forvet, geçen sezonun son haftasındaki Yeni Malatyaspor maçında da gol atamamıştı.



GEÇEN SEZON 17 MAÇTA 9 GOL ATTI!



23 yaşındaki Mısırlı golcü, geçen sezon devre arasında geldiği Galatasaray'da 17 maçta 9 gol kaydetti.



Mustafa Muhammed, geçen sezonun devre arasında Mısır ekibi Zamalek'ten satın alma opsiyonuyla kiralandı.



