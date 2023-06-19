Mustafa Muhammed'in parası Torrent'e

Omar Elabdellaoui'nin ardından Domenec Torrent de sarı-kırmızılı kulübe karşı açtığı davayı kazandı ve 2.6 milyon Euro tazminata hak kazandı.
30 Haziran'a kadar UEFA'ya borçsuzluk kağıdı gönderecek Galatasaray, Muhammed'in satışından gelecek paranın (5.75 milyon Euro) yarısını Torrent'e ödeyecek.
Aslan, transfer yasağı ile karşılaşmamak adına CAS'ta kaybettiği davalardaki borçlarını haziran ayı içinde kapatacak.
30 Haziran'a kadar UEFA'ya borçsuzluk kağıdı gönderecek Galatasaray, Muhammed'in satışından gelecek paranın (5.75 milyon Euro) yarısını Torrent'e ödeyecek.
Aslan, transfer yasağı ile karşılaşmamak adına CAS'ta kaybettiği davalardaki borçlarını haziran ayı içinde kapatacak.
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