Mustafa Muhammed'in parası Torrent'e

Galatasaray'a dava açan Domenec Torrent, açtığı davayı kazandı ve 2.6 milyon Euro tazminata hak kazandı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Mustafa Muhammed'in parası Torrent'e
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19 Haziran 2023 13:43
Son güncelleme 19 Haziran 2023 13:46
Omar Elabdellaoui'nin ardından Domenec Torrent de sarı-kırmızılı kulübe karşı açtığı davayı kazandı ve 2.6 milyon Euro tazminata hak kazandı.

30 Haziran'a kadar UEFA'ya borçsuzluk kağıdı gönderecek Galatasaray, Muhammed'in satışından gelecek paranın (5.75 milyon Euro) yarısını Torrent'e ödeyecek.

Aslan, transfer yasağı ile karşılaşmamak adına CAS'ta kaybettiği davalardaki borçlarını haziran ayı içinde kapatacak.

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