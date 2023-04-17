Mustafa Muhammed'in hocası: 'Biz b.ktan bir takımız'

Nantes Teknik Direktörü Antoine Kombouare, Auxerre'ye kaybettikleri maçın ardından çok sert konuştu.



Antoine Kombouare, yaptığı açıklamada, "Oyuncuların anladığım kadarıyla ligde kalmak gibi bir endişeleri yok. Avrupa Ligi'nde play-off oynadık. Fransa Kupası'nda finaldeyiz. Ama oyuncuların ligde uyanması için dibe vurması gerekiyor galiba. Ben buna hazırım" dedi.



Kombouare ayrıca, "Nasıl olsa baskı altında oynamayı seviyorlar. Bu yüzden bu durumumuza rağmen gülmeye devam edeceğiz. Auxerre'nin bizi iyi bir takım olarak gördüklerini duydum ama hayır, biz b.ktan bir takımız." ifadelerini kullandı.



Nantes'ta sezon başında Galatasaray'dan kiralanan Mustafa Muhammed de forma giyiyor. Mısırlı yıldız 2-1 kaybedilen AJ Auxerre maçında takımı adına tek golü atan isim oldu.





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