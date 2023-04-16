Mustafa Muhammed'in golü Nantes'a yetmedi

Fransa Ligue 1'in 31. haftasında Christophe Pelissier'in ekibi Auxerre ile Antoine Koumbouare'nin yönetimindeki Nantes karşı karşıya geldi.



l'Abbe Deschamps Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Auxerre 2-1 kazanırken golleri; 5. dakikada penaltıdan Jubal ve 43. dakikada Nuno Da Costa kaydetti. Konuk ekip Nantes'ın tek golü ise 55. dakikada Mustafa Muhammed'den geldi.



Nantes'in sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı Mustafa Muhammed, bu sezon Nantes formasıyla 11. resmi golüne imza atmış oldu.



Bu sonuça birlikte Auxerre puanını 32'ye yükseltirken, Nantes 31 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Auxerre evinde Lille'i, Nantes ise Troyes'i ağırlayacak.





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