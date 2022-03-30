Mustafa Muhammed'in gol hasreti!

Galatasaray'ın Mısırlı yıldızı Mustafa Muhammed, milli formayla gol atmaya hasret kaldı.



24 yaşındaki santrfor, Senegal'le oynanan ve 1-0 kazandıkları son mücadeleyi de boş geçerken, üst üste 9. milli maçını da skor üretemeden tamamlamış oldu.



Muhammed'in Mısır Milli Takımı'yla 18 maçta sadece 2 golü bulunuyor.



Genç golcü, buna rağmen Galatasaray'daki performansıyal ülkesinin 1. santrforu olmayı sürdürüyor.





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