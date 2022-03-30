Mustafa Muhammed'in gol hasreti!

Galatasaray'ın yıldızı Mustafa Muhammed, Mısır Milli Takımı'yla gol hasretine son veremedi.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Mustafa Muhammed'in gol hasreti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Mart 2022 11:27
Galatasaray'ın Mısırlı yıldızı Mustafa Muhammed, milli formayla gol atmaya hasret kaldı.

24 yaşındaki santrfor, Senegal'le oynanan ve 1-0 kazandıkları son mücadeleyi de boş geçerken, üst üste 9. milli maçını da skor üretemeden tamamlamış oldu.

Muhammed'in Mısır Milli Takımı'yla 18 maçta sadece 2 golü bulunuyor.

Genç golcü, buna rağmen Galatasaray'daki performansıyal ülkesinin 1. santrforu olmayı sürdürüyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.