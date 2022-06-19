Mustafa Muhammed'in Fransa aşkı!

Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mustafa Muhammed, bu yaz takımdan ayrılacak.



Fransa'dan 5 takımın talip olduğu 24 yaşındaki golcü için en öndeki takım, Toulouse.



Önümüzdeki günlerde Toulouse'un Sarı-Kırmızılılar'ın kapısını çalacağı belirtildi.



Galatasaray, temmuza kadar Muhammed'in 4 milyon dolarlık bonservisini ödeyecek ve ardından Fransa'ya satacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ