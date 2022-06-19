Mustafa Muhammed'in Fransa aşkı!

Geçtiğimiz sezon yaz transfer döneminin son günü Bordeaux'a transferi yatan Mustafa Muhammed bu kez hedefini gerçekleştiriyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Mustafa Muhammed'in Fransa aşkı!
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19 Haziran 2022 12:06
Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mustafa Muhammed, bu yaz takımdan ayrılacak.

Fransa'dan 5 takımın talip olduğu 24 yaşındaki golcü için en öndeki takım, Toulouse.

Önümüzdeki günlerde Toulouse'un Sarı-Kırmızılılar'ın kapısını çalacağı belirtildi.

Galatasaray, temmuza kadar Muhammed'in 4 milyon dolarlık bonservisini ödeyecek ve ardından Fransa'ya satacak.

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