Mustafa Muhammed'in Fransa aşkı!

Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mustafa Muhammed, bu yaz takımdan ayrılacak.
Fransa'dan 5 takımın talip olduğu 24 yaşındaki golcü için en öndeki takım, Toulouse.
Önümüzdeki günlerde Toulouse'un Sarı-Kırmızılılar'ın kapısını çalacağı belirtildi.
Galatasaray, temmuza kadar Muhammed'in 4 milyon dolarlık bonservisini ödeyecek ve ardından Fransa'ya satacak.
Fransa'dan 5 takımın talip olduğu 24 yaşındaki golcü için en öndeki takım, Toulouse.
Önümüzdeki günlerde Toulouse'un Sarı-Kırmızılılar'ın kapısını çalacağı belirtildi.
Galatasaray, temmuza kadar Muhammed'in 4 milyon dolarlık bonservisini ödeyecek ve ardından Fransa'ya satacak.
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