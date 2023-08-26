Mustafa Muhammed'in dublesi Nantes'a yetmedi!

Fransa Ligue 1'in 3.haftasında Nantes sahasında ağırladığı Monaco ile 3-3 berabere kaldı.

, Fotoğraf; Imago
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Mustafa Muhammed'in dublesi Nantes'a yetmedi!
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26 Ağustos 2023 00:00
Son güncelleme 26 Ağustos 2023 00:03
Fransa Ligue 1'in 3.haftasında Nantes kendi evinde Monaco ile karşılaştı.

Ev sahibi ekip 3-1 önde götürdüğü maçta üstünlüğünü koruyamadı ve karşılaşma 3-3'lük beraberlikle noktalandı. 

Nantes'ın gollerini 5' ve 48.dakikada eski Galatasaraylı Mustafa Muhammed ile 15.dakikada Castelletto kaydetti. Monaco'nun gollerini ise 27.dakikada Minamino, 58'de Wissam Ben Yedder ve 85.dakikada Boadu attı.

Nantes 4.haftada Marsilya ile karşılaşırken, Monaco sahasında Lens'ı ağırlayacak.
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