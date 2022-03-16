Mustafa Muhammed'in Barcelona planı!

Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray'da Mustafa Muhammed'in yeni hedefinin Barcelona maçı olduğu ortaya çıktı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Mustafa Muhammed'in Barcelona planı!
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16 Mart 2022 12:56
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 29'uncu haftasında Beşiktaş 'ı konuk etti. Atilla Karaoğlan'ın düdük çaldığı dev derbide sarı-kırmızılılar rakibini 2-1 yendi. Kritik mücadelenin ardından Galatasaray'da Mustafa Muhammed'in performansı gündem oldu.

Barcelona maçını gözüne kestirdi

Afrika Uluslar Kupası'nda sıfır çeken ve kendisini dünyaya gösterme fırsatını kaçıran Mustafa Muhammed, dev turnuva sonrası coştu, Barcelona maçını gözüne kestirdi.

Afrika Uluslar Kupası'ndan sonra coştu

Sezonun ilk yarısında beklentilerin uzağında kalan Galatasaraylı Mustafa Muhammed Afrika Uluslar Kupası dönüşünde bambaşka bir görüntüye kavuştu. Dev turnuva dönüşünde Cim Bom'da çıktığı 5 maçta 1 gol, 3 asistle takımın en iyi isimlerinden oldu.

Barcelona maçı öncesi kendini buldu

Afrika Uluslar Kupası'nda sıfır çekerek kendisini dünyaya gösterme fırsatını kaçıran Mısırlı golcü, kendisini futbol dünyasına kanıtlamanın en önemli fırsatı gördüğü Barcelona karşılaşması öncesinde performansını zirveye taşıdı.

Galatasaray'ın gol umudu

Son olarak Beşiktaş maçındaki asistleriyle dikkatleri çeken Mustafa, yükselen performansıyla Galatasaray'ın mutlaka gol atması gereken Barcelona maçında, takımın en önemli gol umutlarından olacağını gösterdi.

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