Mustafa Muhammed: 'İmza atmayı bekledim, olmadı'

Galatasaray'ın Mısırlı santrforu Mustafa Muhammed, 2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri maçında Gabon'a gol attıktan sonra açıklamalarda bulundu.



Bordeaux'ya transferinin neden gerçeklemediğiyle ilgili gelen soruya Muhammed, "Milli Takım Teknik Direktörü Hossam El-Badri'den izin aldıktan sonra Bordeaux'ya imza atmak için Fransa'ya gittim. Sağlık muayenesinden geçtim. Ancak son anda transferim gerçekleşmedi. Galatasaray ile Zamalek arasında bir problem oldu ve Bordeaux'ya transferim gerçekleşmedi." dedi.



Mısırlı santrfor, "Şu anda mevcut sezonun sonuna kadar Galatasaray ile devam edeceğim." ifadelerini kullandı.



23 yaşındaki Mustafa Muhammed'in Galatasaray ile olan kiralık sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecek. Galatasaray'ın 4 milyon dolar ödeyerek Mustafa Muhammed'in bonservisini satın alma opsiyonu bulunuyor.



Mustafa Muhammed, Galatasaray formasıyla çıktığı 25 maçta 9 gol atıp 1 asist yaptı.



