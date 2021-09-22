Galatasaray'da Mısırlı golcü Mustafa Muhammed, Halil Dervişoğlu ve Mbaye Diagne hakkında Sabah Gazetesi yazarlarından Levent Tüzemen değerlendirmelerde bulundu. İşte Levent Tüzemen'in yorumları...



"FATİH TERİM ADALETLİDİR"



1-Mustafa Muhammed'e Fatih Terim şans vermeli mi?



Halil'in idman ve maç eksiği var. Genç golcünün fizik gücü yerine oturmamış görünüyor. Muhammed, Alanya maçında oyuna girdikten sonra G.Saray hücumda daha etkiliydi. Mustafa 2 net pozisyonda pas vermedi, birinde de acele edip golü kaçırdı. Mustafa'nın Kayseri'de ilk 11'de başlaması doğru olur. Çünkü bu egoistliği ile vuruş beceriksizliği 'bir an önce golü atayım, Fatih hocamın gözüne gireyim' düşüncesinden. Mustafa, fizik gücü ile Alanya savunmasını yıprattı, Kayseri'de de G.Saray'ın hücum ayağı olma hakkını hak ediyor.



"DIAGNE'YE DE İHTİYACI VAR"



2-Halil 1. forvet olur mu?



Halil ve Mustafa arasında ciddi bir rekabet yaşanacak. Mısırlı oyuncu, formayı almak için duyduğum kadarıyla idmanlarda çok çalışıyor. Terim'in futbolcular arasında 'oğlum' diye bir ayrım yaptığını düşünmüyorum. Terim bindiği dalı kesmez. Terim'i büyüten en büyük özelliği adaletli olması. Bu yarışta Diagne'ye de ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Büyükler affedicidir. Diagne de pişmanlığını anlayıp paylaşımını silmiştir. Terim, Diagne'ye karşı disiplinli tavrını uygulamakta haklıdır ama Avrupa, lig ve kupa üçgeninde bu üç forvete de ihtiyacı vardır.



