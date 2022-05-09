Mustafa Muhammed için Zamalek'ten flaş açıklama!

Zamalek Kulübü Futbol Genel Müdürü Amir Mortada Mansour, Galatasaray'ın Mısırlı yıldızı Mustafa Muhammed ile ilgili konuştu.



Mansour, yaptığı açıklamada, "Biz Mustafa Muhammed için Galatasaray'dan peşin 10 milyon dolar istedik. Ama kulüpten birileri bu rakamı 8'e düşürdü." dedi.



Kendisinin oyuncunun bu fiyata satılmasını istemediğini söyleyen Mısırlı yönetici, "Bana kalsa sözleşmesi 4 yıl uzatılan bir oyuncuyu asla 4 milyon dolara satmazdım" ifadelerini kullandı.



Genç oyuncu bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 39 maçta 7 gol ve 5 asist yapma başarısı gösterdi.





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