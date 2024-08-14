Nantes Teknik Direktörü Antoine Kombouare, adı transferle anılan Mustafa Muhammed için konuştu.



Kombouare, "Mustafa Muhammed için kapılar açık ama o hala burada. Bugün herhangi bir kulüple teması yok. Nantes ile sözleşmesi devam ediyor." dedi.



Mustafa Muhammed'in adı Almanya'dan Stuttgart ile anılmıştı. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen 26 yaşındaki futbolcunun Nantes ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.



Galatasaray'dan Nantes'a transfer olan Mustafa Muhammed, Fransız ekibinde çıktığı 80 maçta 59 gol attı ve 18 asist yaptı.





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