Galatasaray'ın devre arasında Mısır ekibi Zamalek'ten satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mustafa Muhammed, Türkiye macerasına harika bir başlangıç yapmıştı. Ligde ve kupada çıktığı toplam 4 maçta 4 kez ağları sarsan 23 yaşındaki futbolcu, 1- 0 kazanılan Alanya sınavını boş geçse de Erzurumspor ağlarına 2 gol bırakarak şova devam etmişti. Ankaragücü karşısında kırmızı kart gören ve Sivas maçında görev yapamayan Mısırlı golcü, çift forvetli sistemde Kayserispor ve Rizespor filelerini sarsamadı.İleri uçta Falcao ile birlikte oynadığı dönemde pozisyona girmekte dahi zorlanan ve savunmacıların arasında etkisiz kalan Muhammed için Fatih Terim eski oyun planına dönecek. Rize mağlubiyeti sonrasında her ne kadar 'Sistemle ilgili bir sorun yaşamadık' dese de tecrübeli hocanın takımın da etkinliğini artırmak adına Hatay mücadelesiyle beraber yeniden 4-3-3 sistemine döneceği öğrenildi.