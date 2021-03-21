Mustafa Muhammed için sistem değişiyor

Çıktığı ilk 6 maçta attığı 6 golle şov yapan Mustafa Muhammed, Falcao ile birlikte oynadığı çift forvetli sistemde etkisiz kaldı. Mısırlı oyuncuyla birlikte Galatasaray da pozisyona girmekte zorlanırken, Fatih Terim çareyi yeniden 4-3-3sistemine dönmekte buldu.

Haber; Fanatik
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Mustafa Muhammed için sistem değişiyor
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21 Mart 2021 10:24
Mustafa Muhammed
Mustafa Muhammed
Galatasaray
Galatasaray'ın devre arasında Mısır ekibi Zamalek'ten satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mustafa Muhammed, Türkiye macerasına harika bir başlangıç yapmıştı. Ligde ve kupada çıktığı toplam 4 maçta 4 kez ağları sarsan 23 yaşındaki futbolcu, 1- 0 kazanılan Alanya sınavını boş geçse de Erzurumspor ağlarına 2 gol bırakarak şova devam etmişti. Ankaragücü karşısında kırmızı kart gören ve Sivas maçında görev yapamayan Mısırlı golcü, çift forvetli sistemde Kayserispor ve Rizespor filelerini sarsamadı.

'Sistem sorunu yaşamadık' dedi ama...

İleri uçta Falcao ile birlikte oynadığı dönemde pozisyona girmekte dahi zorlanan ve savunmacıların arasında etkisiz kalan Muhammed için Fatih Terim eski oyun planına dönecek. Rize mağlubiyeti sonrasında her ne kadar 'Sistemle ilgili bir sorun yaşamadık' dese de tecrübeli hocanın takımın da etkinliğini artırmak adına Hatay mücadelesiyle beraber yeniden 4-3-3 sistemine döneceği öğrenildi.





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