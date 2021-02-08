Mustafa Muhammed için Ronaldo benzetmesi

Mustafa Muhammed'in yeni takımının formasıyla ikinci maçında ikinci golünü kaydetmesi, ülkesi Mısır ve Arap basınında geniş yankı uyandırdı.



Zamalek'te bu sezon 4 maça çıkan ve 2 gol atan oyuncu Galatasaray'daki performansıyla birlikte bu sezon 6. maçında 4. golünü kaydetti. Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'yi, 23 yaşındaki santrforun fileleri bulan vuruşuyla mağlup ettiğini duyuran Mısır basınında 'Galatasaray'da patlama yaptı', 'Takımına derbi maçı kazandırdı' başlıklarını attı.



Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki gazetelerde ise 'Mustafa Türkiye'de tarih yazıyor' ifadelerine yer verildi. Arap basınında Mustafa'nın sarı-lacivertlilere attığı golünün, önceki gün Cristiano Ronaldo'nun Roma'ya attığı golle benzerliğine de dikkat çekilerek 'Ronaldo gibi gol attı' yakıştırması da yapıldı.



Zamalek Asbaşkanı Essam Salem yaptığı açıklamada oyuncunun teknik direktörüyle kurduğu iyi ilişkiye dikkat çekti. Salem, "Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp'un Salah ile kurduğu ilişkinin bir benzeri, Galatasaray'da Fatih Terim ile Mustafa Muhammed arasında kurulacak" şeklinde değerlendirmede bulundu.



Mısırlı golcünün Galatasaray'daki müthiş başlangıcı Fransa'da da yankı uyandırdı. Sarı-kırmızılılar ile bu futbolcu için giriştiği transfer yarışını kaybeden St Etienne takımı ile bağlantılı yorumlar yapıldı. Fenerbahçe karşısında galibiyeti getiren ve iki maçtır gollerini atan yıldız futbolcunun, Cim-Bom'un Fransız ekibinin elinden kaptığı genç forvet olduğuna dikkat çekildi. Rüya gibi bir başlangıç yaptığı okuyuculara duyurulan futbolcunun durumunun yeşil-beyazlı ekipte üzüntüye neden olduğu belirtildi.



