Galatasaray kariyerine fırtına gibi bir başlangıç yapan ve şu anda Mısır Milli Takımı'nda yer alan Mustafa Muhammed'e, takıma yeniden katıldıktan sonra özel bir program yapılacak.



Çıktığı ilk 5 maçta 5 gol atan ve son 3 lig karşılaşmasında suskun kalan Mısırlı forvet, milli ara dönüşünde ekstra çalışmalar yapacak.



Bu şekilde Muhammed'in, yeniden form tutup, atacağı gollerle takımına şampiyonluk yolunda destek vermesi sağlanacak.



