Mustafa Muhammed için özel program

Galatasaray'dan Mısır Milli Takımı'na giden Mustafa Muhammed'e özel program uygulanacak.

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Mustafa Muhammed için özel program
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25 Mart 2021 12:13
Mustafa Muhammed
Mustafa Muhammed
Galatasaray
Galatasaray kariyerine fırtına gibi bir başlangıç yapan ve şu anda Mısır Milli Takımı'nda yer alan Mustafa Muhammed'e, takıma yeniden katıldıktan sonra özel bir program yapılacak.

Çıktığı ilk 5 maçta 5 gol atan ve son 3 lig karşılaşmasında suskun kalan Mısırlı forvet, milli ara dönüşünde ekstra çalışmalar yapacak.

Bu şekilde Muhammed'in, yeniden form tutup, atacağı gollerle takımına şampiyonluk yolunda destek vermesi sağlanacak.



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