'Mustafa Muhammed için izin alamadık'

Tokyo'da yapılacak Olimpiyat Oyunları'nda boy gösterecek Mısır Milli Takımı'nın kadrosu belli oldu. Galatasaraylı Mustafa Muhammed de olimpik milli takımın haftalar önce açıklanan geniş kadrosunda yar almış ve takımla birlikte antrenmanlara ve hazırlık maçlarına çıkmıştı.



Ancak futbolcunun olimpiyatlara gitmesi durumunda Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PSV Eindhoven eşleşmesinde oynaması tehlikeye girdi. Mısır Olimpiyat Milli Takımı'nın maçlarıyla, sarı-kırmızılıların karşılaşmalarının aynı tarihlere denk gelmesinin ardından taraflar arasında görüşmeler gerçekleştirildi.



Mısır Olimpiyat Milli Takımı'nın, daha önce belirlenen geniş kadrosu daraltıldı ve Tokyo'ya gidecek kafileye son şekli verildi. 22 kişilik kadroda Galatasaraylı Mustafa Muhammed yer almadı. Golcü oyuncunun böylece PSV Eindhoven maçları kadrosunda yer alması kesinleşti.



'Son ana kadar uğraştık, olmadı'



Mısır Olimpiyat takımının teknik direktörü Shawky Gharib konuyla ilgili yaptığı açıklamada oyuncunun olimpiyatlara gidebilmesi için olan girişimlerini anlattı. Gharib "Son ana kadar oyuncunun olimpiyat kadrosunda yer alabilmesi için kulübüyle görüştük ve izin istedik. Çünkü Mustafa takımımızın önemli isimlerinden biri olacaktı. Ancak bu girişimlerden sonuç alamadık. Galatasaray futbolcuyu bırakmadı" dedi.



