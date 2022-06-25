Galatasaray, 1 Temmuz'a kadar golcü Mustafa Muhammed'in bonservisini 4 milyon Dolar karşılığında alacak. Sonrasında ise Mısırlı oyuncun kaderi belli olacak.Muhammed için Fransa Ligue 1 ekiplerinden Toulouse ve Rennes'in devrede olduğu bildirildi. Fakat iki kulübün kiralama önerisi yapması, Aslan tarafından sıcak karşılanmadı.Geçtiğimiz sezon da Fransa'nın Bordeaux takımına transferi gündeme gelen ve sağlık kontrolleri için Fransa'ya giden Mustafa Muhammed'in transferi son anda iptal olmuştu.Galatasaray'da geçen sezon 41 maça çıkan Mustafa Muhammed, 8 gol, 5 asistlik bir performans sergiledi.