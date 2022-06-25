Mustafa Muhammed için Galatasaray'a iki teklif!

Galatasaray'da Mustafa Muhammed için Fransa Ligue 1 ekiplerinden Toulouse ve Rennes'in devrede olduğu bildirildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Mustafa Muhammed için Galatasaray'a iki teklif!
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25 Haziran 2022 10:13
Galatasaray, 1 Temmuz'a kadar golcü Mustafa Muhammed'in bonservisini 4 milyon Dolar karşılığında alacak. Sonrasında ise Mısırlı oyuncun kaderi belli olacak.

Muhammed için Fransa Ligue 1 ekiplerinden Toulouse ve Rennes'in devrede olduğu bildirildi. Fakat iki kulübün kiralama önerisi yapması, Aslan tarafından sıcak karşılanmadı.



TRANSFERİ SON ANDA İPTAL OLMUŞTU

Geçtiğimiz sezon da Fransa'nın Bordeaux takımına transferi gündeme gelen ve sağlık kontrolleri için Fransa'ya giden Mustafa Muhammed'in transferi son anda iptal olmuştu.

8 GOL 5 ASİST

Galatasaray'da geçen sezon 41 maça çıkan Mustafa Muhammed, 8 gol, 5 asistlik bir performans sergiledi. 

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