Mustafa Muhammed için FLAŞ sözler; 'FIFA onaylamaz'

Mısır Kulübü Zamalek'in başkanlığına resmi olarak geri dönen Mortada Mansour, Galatasaray'ın kiralık olarak renklerine bağladığı ve sözleşmesini almak istediği Mustafa Muhammed ile ilgili flaş ifadeler kullandı.Zamalek Başkanı Mortada Mansour, Galatasaray'ın 4 milyon euro serbest kalma bedeliyle Mustafa Muhammed'i alamayacağını söyledi.Mansour açıklamasında, "Mustafa Muhammed bizden ayrılmadan önce yaklaşık 9 milyon euroluk teklifi reddetmiştik ama daha sonra 2 milyon dolara kiralanmasına çok şaşırdım. Mustafa Muhammed'te Salah ışığı görüyorum. Onu birkaç milyona satmak mantıksız. Mustafa Muhammed, 20 milyon euro edebilecek seçkin bir forvet" dedi.Anlaşmanın FIFA tarafından onaylanmayacağını kaydeden Mansour, "Galatasaray'ın yaptığı önceki sözleşme FIFA tarafından onaylanmayacak çünkü imzayı veren kişi yönetim kurulu üyesi değildi" diyerek komite üyelerinin mali konularda belirleyici olamayacağını ifade etti.Öte yandan Marsilya maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Terim, "Mustafa Muhammed ile ilgili kararımız için daha zamanımız var. Niyetimiz bonservisini almak." sözlerine yer vermişti.