Mustafa Muhammed için açıklama; "Daha iyi olacak"

Zamalek Teknik Direktörü Jaime Pacheco, "Muhammed'in Galatasaray'daki formundan memnunum. İstanbul kulübü de memnun. Muhammed daha iyi olacak" dedi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Mustafa Muhammed için açıklama; 'Daha iyi olacak'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Şubat 2021 11:31
Galatasaray'la çıktığı 3 resmi maçta da gol atan Mustafa Muhammed'le ilgili eski hocası Pacheco, "Muhammed'in Galatasaray'daki durumunu takip ediyoruz. Onun formundan son derece memnunuz. İstanbul kulübüyle de görüştüm. Onlar da oyuncudan memnun. Muhammed daha da iyi olacak. İnanılmaz bir potansiyeli var. Onun boşluğunu doldurabilmek için çalışıyoruz. Bu hiç kolay olmayacak ama çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

"POTANSİYELİ OLAĞANÜSTÜ"

Eski futbolcu Ahmed Bilal ise "Mustafa Muhammed'in gelişmeye ve futboluna odaklanmaya ihtiyacı vardı. Galatasaray'a gitme hedefini bu sebeple normal karşılamak gerekiyor. Mısır'daki taraftarlar onun ayrılığına sinirlenmiş olabilir ama oyuncuyu anlamak gerekiyor. Muhammed'in gerçekten olağanüstü bir potansiyeli var. Bu sebeple Galatasaray'a giderek doğru adım attı. Onun için herkes başarı dilemeli." dedi.

"SİZİ ÖZLÜYORUM"

Muhammed, ailesinin fotoğrafını paylaşarak, "Sizi özlüyorum" yazdı. Abdurrahim Albayrak, "Muhammed 10 gol atmadan ailesini getirmeyeceğini söyledi. Umarım bir an önce ailesine kavuşur." demişti.





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için