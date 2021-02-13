Galatasaray'la çıktığı 3 resmi maçta da gol atan Mustafa Muhammed'le ilgili eski hocası Pacheco, "Muhammed'in Galatasaray'daki durumunu takip ediyoruz. Onun formundan son derece memnunuz. İstanbul kulübüyle de görüştüm. Onlar da oyuncudan memnun. Muhammed daha da iyi olacak. İnanılmaz bir potansiyeli var. Onun boşluğunu doldurabilmek için çalışıyoruz. Bu hiç kolay olmayacak ama çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.Eski futbolcu Ahmed Bilal ise "Mustafa Muhammed'in gelişmeye ve futboluna odaklanmaya ihtiyacı vardı. Galatasaray'a gitme hedefini bu sebeple normal karşılamak gerekiyor. Mısır'daki taraftarlar onun ayrılığına sinirlenmiş olabilir ama oyuncuyu anlamak gerekiyor. Muhammed'in gerçekten olağanüstü bir potansiyeli var. Bu sebeple Galatasaray'a giderek doğru adım attı. Onun için herkes başarı dilemeli." dedi.Muhammed, ailesinin fotoğrafını paylaşarak, "Sizi özlüyorum" yazdı. Abdurrahim Albayrak, "Muhammed 10 gol atmadan ailesini getirmeyeceğini söyledi. Umarım bir an önce ailesine kavuşur." demişti.