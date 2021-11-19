10 MİLYON EURO GELİR BEKLENİYOR

MURIEL'İ SATACAK

Mustafa Muhammed, Avrupa piyasasında adından söz ettirmeye devam ediyor. Mısırlı futbolcu şimdi de Atalanta ile anılıyor. Genç golcüyle yakından ilgilenen İtalyan ekibi, Nef Stadyumu'nda arka arkaya oynanacak Fenerbahçe ve Marsilya maçlarını izlemesi için İstanbul'a bir temsilci gönderecek.Atalanta ayrıca Galatasaray'ın Roma'da Lazio ile oynayacağı karşılaşmayı da yakından takip edecek. İtalyan ekibin, ara transferde sarı-kırmızılı takımın kapısını çalmaya hazırlandığı ifade edildi.Galatasaray, öncelikle satın alma opsiyonlu olarak kiraladığı Mustafa Muhammed'in tapusunu alacak. Yönetim ve teknik heyet arasında yapılan toplantıda bu konu masaya yatırılırken, teknik heyet de iyi bir teklif gelmesi halinde Mısırlı forvetin satılmasına onay verdi.31 Aralık'a kadar Zamalek'e yazılı bildirim yapılacak ve Mısır ekibine sözleşmedeki satış bedeli olan 4 milyon dolar ödenecek. Böylece oyuncunun satılmasının önündeki engel kalkmış olacak. Galatasaray'ın Mustafa Muhammed'in bonservisi için 10 milyon euro istediği ve bu rakamdan aşağıya düşmeyi düşünmediği ifade edildi.Atalanta elindeki santrforlardan birisini satmayı düşünüyor. 8 gol 5 asistlik performans ortaya koyan Zapata'nın performansından memnun olan İtalyan ekibi, 9 maçta 1 gol atabilen Muriel'i elden çıkaracak. 30 milyon euro piyasa değeri bulunan Kolombiyalı yıldızı satmak isteyen Atalanta, Muriel'in yerini Muhammed ile dolduracak.