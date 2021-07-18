Mustafa Muhammed hızlı başladı

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'a transfer olan Mustafa Muhammed, kısa sürede takıma adapte olmuştu.



Sezon başı kampında Dinamo Bükreş ile oynanan maçta dizine aldığı darbeden dolayı sakatlanan ancak kısa sürede geri dönen 23 yaşındaki forvet, idmanlardaki performansıyla göz dolduruyor.



Attığı birbirinden şık goller ile alkış alan Muhammed, PSV maçında da takımının kilit isimlerinden bir tanesi olacak.



