Mustafa Muhammed hızlı başladı

Geçen sezon Mısır Ligi ekiplerinden Zamalek'ten takıma katılan Mustafa Muhammed, kısa sürede sarı - kırmızılı ekibe uyum sağlamış, 16 lig maçında 8 gol atmıştı.

, Fotoğraf; AA
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Mustafa Muhammed hızlı başladı
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18 Temmuz 2021 13:20
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'a transfer olan Mustafa Muhammed, kısa sürede takıma adapte olmuştu.

Sezon başı kampında Dinamo Bükreş ile oynanan maçta dizine aldığı darbeden dolayı sakatlanan ancak kısa sürede geri dönen 23 yaşındaki forvet, idmanlardaki performansıyla göz dolduruyor.

Attığı birbirinden şık goller ile alkış alan Muhammed, PSV maçında da takımının kilit isimlerinden bir tanesi olacak.


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