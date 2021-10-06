Mustafa Muhammed hatasını anladı, Galatasaray'da plan değişti!

Galatasaray'da ayrılığı direkten dönen Mustafa Muhammed ile ilgili tüm düşünceler revize edildi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Mustafa Muhammed hatasını anladı, Galatasaray'da plan değişti!
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06 Ekim 2021 10:30
Mustafa Muhammed hatalarını kabul edip toparlanma sözü verirken, idman biter bitmez Florya'dan ayrılmak yerine ekstra çalışmalara imza attı.

Yalnız yaşamak yerine doğum yapan eşini, bebeğini ve annesini İstanbul'a getirdi.

Bu değişim ile ekstra çalışmalar meyvesini verdi ve Rize'de 2 gol kaydetti.

31 Aralık'a kadar opsiyonu elinde bulunduran Galatasaray 4 milyon dolara Zamalek'ten bonservisi alacak. 

 

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