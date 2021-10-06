Mustafa Muhammed hatalarını kabul edip toparlanma sözü verirken, idman biter bitmez Florya'dan ayrılmak yerine ekstra çalışmalara imza attı.Yalnız yaşamak yerine doğum yapan eşini, bebeğini ve annesini İstanbul'a getirdi.Bu değişim ile ekstra çalışmalar meyvesini verdi ve Rize'de 2 gol kaydetti.31 Aralık'a kadar opsiyonu elinde bulunduran Galatasaray 4 milyon dolara Zamalek'ten bonservisi alacak.