Mustafa Muhammed: "Gruptan çıkacağız"

Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mustafa Muhammed, UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkacaklarını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mustafa Muhammed: 'Gruptan çıkacağız'
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16 Eylül 2021 19:11
Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mustafa Muhammed, UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı olacaklarına inandıklarını söyledi.

Gruptan çıkacaklarını kaydeden golcü futbolcu, "Zor bir grup ama Galatasaray büyük bir takım. Galatasaray bu grubu ilk sırada bitirecek diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'in grubu iyi analiz ettiğini de söyleyen Muhammed, "Hocamız maçları iyi analiz etti, eksikleri tespit etti." dedi.


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