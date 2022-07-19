Mustafa Muhammed, Galatasaray kampından ayrıldı!

Fransa Ligue 1 takımlarından Nantes ile anlaşmaya varan Mustafa Muhammed, sarı-kırmızılı takımın kampından ayrılarak sağlık kontrolünden geçmek için Fransa'ya gitti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mustafa Muhammed, Galatasaray kampından ayrıldı!
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19 Temmuz 2022 16:19
Galatasaray'dan ayrılığı geçen sezon direkten dönen Mustafa Muhammed, bu kez sarı-kırmızılı takıma veda etti.

Fransa Ligi takımlarından Nantes, Mısırlı golcü için Galatasaray ile 250 bin euro kiralama, 5 milyon 750 bin euro satın alma opsiyonu ile anlaşmaya vardı.

Galatasaray'ın kamp yaptığı otelden ayrılan Mustafa Muhammed, sağlık kontrollerinden geçmek için Fransa'ya gitti. Mustafa Muhammed'i Okan Buruk, Erden Timur ve Kerem Aktürkoğlu uğurladı.

Galatasaray kampından gözyaşları ile ayrılan Mustafa Muhammed, "Galatasaray'ı özleyeceğim. Burada çok güzel şeyler yaşadım. Umarım yine Galatasaray'a dönebilirim. Galatasaray'dan ayrılmak çok zor geldi. Duygusal anlar yaşadım." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın Mustafa Muhammed'in transfer sürecine ilişkin detayları içeren açıklamayı kısa bir süre içerisinde yapması bekleniyor.





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