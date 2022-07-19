Galatasaray'ı özleyeceğim. Burada çok güzel şeyler yaşadım. Umarım yine Galatasaray'a dönebilirim. Galatasaray'dan ayrılmak çok zor geldi. Duygusal anlar yaşadım.

Galatasaray'dan ayrılığı geçen sezon direkten dönen Mustafa Muhammed, bu kez sarı-kırmızılı takıma veda etti.Fransa Ligi takımlarından Nantes, Mısırlı golcü için Galatasaray ile 250 bin euro kiralama, 5 milyon 750 bin euro satın alma opsiyonu ile anlaşmaya vardı.Galatasaray'ın kamp yaptığı otelden ayrılan Mustafa Muhammed, sağlık kontrollerinden geçmek için Fransa'ya gitti. Mustafa Muhammed'i Okan Buruk, Erden Timur ve Kerem Aktürkoğlu uğurladı.Galatasaray'ın Mustafa Muhammed'in transfer sürecine ilişkin detayları içeren açıklamayı kısa bir süre içerisinde yapması bekleniyor.