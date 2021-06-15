Mustafa Muhammed, Galatasaray'dan izin isteyecek

Galatasaray'da Mustafa Muhammed, iki arada bir derede kaldı. Bir tarafta kulübünün Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları olması, diğer tarafta aynı tarihte Mısır Milli Takımı ile birlikte Tokyo Olimpiyatı'na davet alması golcü oyuncunun kafasını karıştırdı. 23 yaşındaki futbolcu, Olimpiyat'a katıldığı takdirde Cim Bom'un Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme karşılaşmalarında oynayamayacak.



İstanbul'a gelecek olan Mısırlı oyuncunun, Olimpiyat için sarı kırmızılılardan izin isteyeceği ifade edildi. Avrupa arenasında Galatasaray bu turdaki ilk maçını 20-21 Temmuz'da oynarken, Mısır'ın ilk maçı ise 22 Temmuz'da İspanya ile olacak.



GAMAL: 'UMARIZ OYNAR'



Mustafa Muhammed'in izin almak üzere İstanbul'a gideceği belirtildi. Mısır Olimpik Milli Takımı Antrenörü Moatmed Gamal, "Mustafa, kulübünün yetkililerle görüşmek üzere Türkiye'ye gidiyor. Futbolcunun olimpiyatlarda olabilmek adına büyük bir umudu var" dedi.



'EN ETKİLİ OYUNCULARIMIZDAN'



Mısır Futbol Federasyonu Başkanı Ahmed Mujahid de, "Mustafa Muhammed olimpiyat takımındaki en etkili oyuncularımızdan bir tanesi ve kendisi Tokyo olimpiyatlarında olmayı çok istiyor. Biz de şu an kendisinin olimpiyat takımında olabilmesini sağlamak adına çalışıyoruz, umarız oyuncu olimpiyatlarda olacak" ifadesini kullandı.



