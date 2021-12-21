Mustafa Muhammed: 'Galatasaray burada olmamalı'

Galatasaray'ın Mısırlı santrforu Mustafa Muhammed, Adana Demirspor'a 2-0 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Mücadeleyi değerlendiren Mustafa, "Çok üzgünüm. Üzüntümü anlatabilecek durumda değilim. Çok üzüldük bu maç için. Sadece bir maç kazanmak için oynamıyoruz, uzun vadede şampiyonluk için oynuyoruz. Bu şekilde hazırlanıyoruz ama istemediğimiz bazı şeyler oluyor. Bu maçı kaybettiğimiz için çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.



"DAHA HIRSLI OLMAMIZ LAZIM"



Mısırlı forvet, "Herhangi bir santrfor böyle bir durumda olmak istemez. Bazı fırsatları iyi değerlendiremedik. Demek ki daha iyi çalışmamız lazım. Daha hırslı olmamız lazım. Daha iyi çalışacağım." dedi.



"GALATASARAY BURADA OLMAMALI"



7 maçlık kazanamama serileriyle ilgili gelen soruya, "Biz Galatasaraylıyız. Galatasaray'ı tekrar olması gereken yere getirmemiz gerek. Galatasaray burada olmamalı Bunu kabullenemiyoruz. Galatasaray ayağa kalkacak ve eski haline gelecek." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





İLGİLİ VİDEO