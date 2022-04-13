Mustafa Muhammed formasına kavuşuyor

Mısır Milli Takımı'ndan sakat döndükten sonra Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe maçlarında forma giyemeyen Galatasaray'ın golcüsü Mostafa Mohamed bu hafta formasına kavuşuyor. Mısırlı forvet Malatya maçında forma giyebilecek.Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre, Teknik Direktör Domenec Torrent'in, Malatya karşılaşmasında özellikle ileri uçta değişikliğe gideceği vurgulandı. Katalan çalıştırıcının, Gomis'i keserek Mohamed'e ilk 11'de şans vereceği öğrenildi. Sakatlığı süren Feghouli ise bu hafta da takımdaki yerini alamayacak.