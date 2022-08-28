Fransa Ligue 1'in 4. haftasında Nantes, sahasında Toulouse ile karşı karşıya geldi. Nantes, mücadeleyi 1-0 geride gelerek 3-1 kazandı.



Mücadele'nin ilk yarısını Toulouse 15. dakikada Zakaria Aboukhlal'ın attığı golle 1-0 önde kapattı.



MUHAMMED İLE HER ŞEY DEĞİŞTİ



Nantes'ta, Galatasaray'dan kiralanan Mustafa Muhammed, 46. dakikada oyuna girerken, bu dakikadan sonra her şey değişti. Nantes, önce 50. dakikada Evann Guessand ile beraberliği yakaladı. Ardından Mustafa Muhammed 55. dakikada sahneye çıktı ve takımını 2-1 öne geçirdi. Mısırlı futbolcu, bu golüyle Fransız ekibinde ilk kez ağları sarstı. Karşılaşmada son sözü Nantes'tan Moses Simon söyledi. Simon, 63. dakikada Mustafa Muhammed'in asistinde topu ağlara gönderdi.



Karşılaşma Nantes'ın 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.



Bu sonucun ardından Nantes, puanını 5'e yükseltti. Toulouse ise aynı puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Nantes, Strasbourg ile deplasmanda karşılaşacak. Toulouse ise sahasında Paris Saint-Germain'i konuk edecek.





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