Mustafa Muhammed: 'Fenerbahçe'yi kabul etmiştim'

Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mustafa Muhammed, ülkesinin televizyonu DMC televizyonuna özel bir röportaj verdi.Mustafa Muhammed, Galatasaray'a transferi öncesinde Fenerbahçe'den aldığı teklifi de kabul ettiğini ancak gerçekleşmediğini söyledi.Genç futbolcu açıklamasında, "Ordudayken Fenerbahçe, sezon ortasında teklif yaptı. O dönem cevabı hem ordunun hem de Zamalek'in vermesi gerekiyordu. Transferin kapanmasına 10 gün vardı. Bir an önce kararın verilmesi gerekiyordu. Yoksa sezon sonuna kalacaktı. Zamalek'e geri döndüm. Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Fas takımı Raja'ya karşı oynayacaktık. 22 yaşımdaydım. Ayrılmak istiyordum. Çünkü böyle bir fırsat bir daha gelmeyebilirdi. Fenerbahçe'nin teklifini hemen kabul ettim. Ancak Zamalek, bana 'Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyoruz. Bu nedenle seni göndermek istemiyoruz' dedi. Saygı duydum. Çünkü, benim de çocukluğumdan beri hayallerimden biri bu kupaydı. Ancak, şampiyonluğu kaybettik. Yönetim dağıldı" dedi