Mustafa Muhammed, Fenerbahçe'nin golcülerini solladı

Mustafa Muhammed, Fenerbahçe'nin gol ayakları Cisse, Samatta ve Valencia'yı 6 maçta attığı 6 golle geride bıraktı

Haber; Sabah
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Mustafa Muhammed, Fenerbahçe'nin golcülerini solladı
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28 Şubat 2021 11:04
Mustafa Muhammed
Mustafa Muhammed
Galatasaray
Galatasaray'ın gol makinesi Mustafa Mohamed dün ara vermeden ağları havalandırmaya devam etti.

Geride kalan 6 maçta toplamda 6 gol bulan Mısırlı oyuncu, sadece ligdeki Alanya karşılaşmasını boş geçti. Ligde Başakşehir, F.Bahçe, Kasımpaşa ve Erzurum ağlarını bulan Muhammed, kupada ise Alanya maçında skor kaydetti. Yıldız oyuncu F.Bahçe'nin golcülerini de kısa sürede geride bıraktı.

Cisse (4), Samatta (5), Valencia (5) gibi sezon başından bu yana sarı-lacivertli formayı giyen oyuncuları 6 golüyle geçen yıldız oyuncu, taraftarın da gönlünü fethetti.


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