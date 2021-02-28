Mustafa Muhammed, Fenerbahçe'nin golcülerini solladı

Galatasaray'ın gol makinesi Mustafa Mohamed dün ara vermeden ağları havalandırmaya devam etti.



Geride kalan 6 maçta toplamda 6 gol bulan Mısırlı oyuncu, sadece ligdeki Alanya karşılaşmasını boş geçti. Ligde Başakşehir, F.Bahçe, Kasımpaşa ve Erzurum ağlarını bulan Muhammed, kupada ise Alanya maçında skor kaydetti. Yıldız oyuncu F.Bahçe'nin golcülerini de kısa sürede geride bıraktı.



Cisse (4), Samatta (5), Valencia (5) gibi sezon başından bu yana sarı-lacivertli formayı giyen oyuncuları 6 golüyle geçen yıldız oyuncu, taraftarın da gönlünü fethetti.