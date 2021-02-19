Mustafa Muhammed: 'Falcao'dan öğreneceğim çok şey var'

Süper Lig'de 20 Şubat Cumartesi günü karşılaşacağı Alanya maçı için 3 gün önceden Antalya'ya gidip kampa giren Galatasaray'da tüm takım kritik mücadeleye odaklandı. Sakatlıktan dönüp bir süredir takımla çalışmalara katılan Radamel Falcao da 1.5 aylık aranın ardından maç kadrosunda yer alıyor.



Çarşamba gününden beri Antalya'da bulunan Sarı-Kırmızılı takım, konakladığı tesisin antrenman sahasında hazırlıklarını sürdürüyor. Ara transferde takıma katılıp çıktığı 4 maçta da fileleri havalandıran Mustafa Muhammed'in adaptasyon süreci yaşamaması teknik direktör Fatih Terim'in yüzünü güldürdü.



Alanya önünde Cimbom'un en etkili silahlarından biri olacak 23 yaşındaki forvet, dünyaca ünlü golcü futbolcu Radamel Falcao ile birlikte idman yaptığı için çok mutlu… Kariyerinde pek çok başarı bulunan Falcao'nun tecrübesinden faydalanmaya çalışan Mısırlı golcü, bitiricilik başta olmak üzere pozisyon alma gibi özelliklerini geliştirmek istiyor.



35 yaşındaki yıldız forvetle gelir gelmez iyi ilişkiler kuran Muhammed'in yakın çevresine de "Ondan öğrenecek çok şeyim var" diyerek Falcao'yla aynı idmanda yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdiği ifade edildi.



