Mustafa Muhammed'e yakın takip

Son haftalarda ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Mustafa Muhammed, yeniden Avrupa devlerinin radarına girmeyi başardı.



Özellikle Fransız kulüplerinin Mısırlı golcüye olan ilgisi artarak devam ediyor. Bordeaux, St. Etienne ve Marsilya'dan sonra Türk yıldızlarıyla dikkat çeken Lille de Muhammed için devreye girdi.



Bu kulüplerin, 23 yaşındaki forveti sezon sonuna kadar izlemeye devam edecekleri, yaz dönemi yaklaşırken de Galatasaray 'ın kapısını çalacakları öğrenildi.



Aynı zamanda Mısır Milli Takımı'nın da vazgeçilmez oyuncusu olan Mustafa Muhammed'den, Sarı-Kırmızılı yönetimin 10 milyon Euro'nun üzerinde gelir beklediği öğrenildi.









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