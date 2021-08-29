Mustafa Muhammed'e PSV kancası!

İsmi son günlerde Fransız ekipleriyle anılan Mostafa Mohamed için yeni bir iddia geldi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Mustafa Muhammed'e PSV kancası!
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29 Ağustos 2021 12:49
Galatasaray'ın golcü oyuncusu Mustafa Muhammed için Fransa'dan flaş bir iddia geldi.

Fransız gazeteci Loic Tanzi'ne göre; sarı-kırmızılıları Şampiyonlar Ligi ön elemesinde deviren PSV, Mısırlı golcüye göz dikti.

Hollanda kulübünün, Fransızlara karşı ekonomik anlamda çok daha rahat olduğu da belirtildi. Mustafa, bu yıl formasını Diagne'ye kaptırdı.


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