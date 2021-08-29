Mustafa Muhammed'e PSV kancası!

Galatasaray'ın golcü oyuncusu Mustafa Muhammed için Fransa'dan flaş bir iddia geldi.



Fransız gazeteci Loic Tanzi'ne göre; sarı-kırmızılıları Şampiyonlar Ligi ön elemesinde deviren PSV, Mısırlı golcüye göz dikti.



Hollanda kulübünün, Fransızlara karşı ekonomik anlamda çok daha rahat olduğu da belirtildi. Mustafa, bu yıl formasını Diagne'ye kaptırdı.



