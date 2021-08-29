Mustafa Muhammed'e PSV kancası!

Galatasaray'ın golcü oyuncusu Mustafa Muhammed için Fransa'dan flaş bir iddia geldi.
Fransız gazeteci Loic Tanzi'ne göre; sarı-kırmızılıları Şampiyonlar Ligi ön elemesinde deviren PSV, Mısırlı golcüye göz dikti.
Hollanda kulübünün, Fransızlara karşı ekonomik anlamda çok daha rahat olduğu da belirtildi. Mustafa, bu yıl formasını Diagne'ye kaptırdı.
Fransız gazeteci Loic Tanzi'ne göre; sarı-kırmızılıları Şampiyonlar Ligi ön elemesinde deviren PSV, Mısırlı golcüye göz dikti.
Hollanda kulübünün, Fransızlara karşı ekonomik anlamda çok daha rahat olduğu da belirtildi. Mustafa, bu yıl formasını Diagne'ye kaptırdı.