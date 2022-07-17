Mustafa Muhammed'e Nantes kancası

Fransız ekibi Nantes, Mustafa Muhammed'i satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Mustafa Muhammed'e Nantes kancası
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Temmuz 2022 21:49
Fransız ekibi Nantes, Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mustafa Muhammed ile ilgileniyor.

L'Equipe'in haberine göre, Fransız kulübü önümüzdeki günlerde Mohamed'i satın alma opsiyonuyla beraber kiralayacak.

MUSTAFA MUHAMMED'İN PERFORMANSI

Mustafa Muhammed, sarı-kırmızılı formayla 1,5 sezonda 58 resmi maça çıktı ve 17 gol attı. Mısır Milli Takımı'nda da forma giyen Mustafa Muhammed, 21 karşılaşmada 4 kez fileleri havalandırdı. 24 yaşındaki golcü oyuncu bu sezon 40 resmi maçta Sarı-Kırmızılı formayı giydi. Bin 610 dakika sahada kalan Mısırlı yıldız 8 gol, 5 asistlik performans sergiledi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ