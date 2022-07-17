Fransız ekibi Nantes, Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mustafa Muhammed ile ilgileniyor.L'Equipe'in haberine göre, Fransız kulübü önümüzdeki günlerde Mohamed'i satın alma opsiyonuyla beraber kiralayacak.Mustafa Muhammed, sarı-kırmızılı formayla 1,5 sezonda 58 resmi maça çıktı ve 17 gol attı. Mısır Milli Takımı'nda da forma giyen Mustafa Muhammed, 21 karşılaşmada 4 kez fileleri havalandırdı. 24 yaşındaki golcü oyuncu bu sezon 40 resmi maçta Sarı-Kırmızılı formayı giydi. Bin 610 dakika sahada kalan Mısırlı yıldız 8 gol, 5 asistlik performans sergiledi.