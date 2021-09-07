Mustafa Muhammed'e ikinci şans ve transfer kararı

Galatasaray'da sıra iç transferde Bordeaux'ya transferi direkten dönen Mustafa Muhammed, yönetimin gündeminde ilk sırayı kaplıyor. 77. dakikada oyuna girdiği Gabon deplasmanında 90'da attığı golle ülkesini yenilmekten kurtaran Mısırlı golcüden özel hayatına dikkat etmesi istenecek.



Fatih Terim'in ikinci şansı vereceği Muhammed'in 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonu Fransa'ya olası satışı düşünülerek kullanılma kararı alındı.



Muhammed transferi konusunda, "Bordeaux'ya imza atmak için Fransa'ya gittim. Sağlık muayenesinden geçtim. Ancak son anda transferim gerçekleşmedi. Galatasaray ile Zamalek arasında bir problem oldu. Şu anda mevcut sezonun sonuna kadar Galatasaray ile devam edeceğim." ifadelerini kullandı.



Mustafa Muhammed, Galatasaray formasıyla çıktığı 25 maçta 9 gol atıp 1 asist yaptı.



