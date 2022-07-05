Mustafa Muhammed'e Bankalar Birliği vetosu!

ZAMALEK SIKIŞTIRIYOR

Galatasaray, satın alma opsiyonunu kullanacağını bildirdiği Mustafa Muhammed için Zamalek'e henüz 4 milyon dolar ödemeyi gerçekleştiremedi.Galatasaray'ın nakit sorunu olduğu için Başkan Dursun Özbek ve yönetim Muhammed'in bonservis ücretini kendi imkanlarıyla ödemek istedi. Ancak Bankalar Birliği bu ödemeyi kabul etmedi.Galatasaray kısa vadeli bu ödemeleri çözmek için kredi planını devreye soktu. Yönetim bireysel nakit teminatı vererek kulübün kredi kullanması için uğraş veriyor.Cimbom'da geçen sezon 27 Süper Lig maçında forma giyen Mustafa Muhammed inişli-çıkışlı bir grafik sergiledi. Tecrübeli oyuncu 27 maçta 7 gol atarken 3 de asist yaptı. Galatasaray, Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed ile 2025 yılına kadar anlaştı.Mısır kulübü Zamalek, Muhammed'in bonservis ücretinin bir an önce ödenmesi için Galatasaray'a baskı yapıyor.