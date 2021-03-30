Mustafa Muhammed, saha içindeki performansının yanı sıra kişisel gelişimine de önem veriyor. Golcü futbolcu, futbolun dilini iyi konuşmanın yanı sıra yabancı dil konusunda da olumlu adımlar attı.



Golcü futbolcu Mustafa Muhammed, İngilizce öğrenmeye başladı. Transferde adı İtalyan ekibi Lazio ve Manchester United ile anılan golcü oyuncunun, henüz çok iyi seviyede olmasa da dil konusunda gelişim gösterdiği öğrenildi.



4 MİLYON DOLARLIK OPSİYON



Mustafa Muhammed'in 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonu bulunuyor. Eğer Sarı-Kırmızılı ekip vakit kaybetmeden 4 milyon doları ödeyip oyuncunun tapusunu alırsa ayrılma ihtimali ortadan kalkar. Sürecin uzaması halinde Mustafa Muhammed transferiyle ilgili ortalık karışacak gibi gözüküyor.



8 MAÇTA 5 GOL



Spor Toto Süper Lig'de bu sezon Galatasaray formasıyla 596 dakika süre alan Mustafa Muhammed, 8 maçta 5 gol kaydetti. Mısırlı oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.



