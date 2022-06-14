Mustafa Muhammed'den Zamalek'e ret: "Dönmem!"

Galatasaraylı Mustafa Muhammed, Zamalek'in 'geri dön' teklifine 'hayır' cevabı verdi. Yıldız oyuncunun bonservisi için 1 Temmuz'a kadar 4 milyon dolar ödenmesi gerekiyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Mustafa Muhammed'den Zamalek'e ret: 'Dönmem!'
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14 Haziran 2022 08:50
Galatasaray'da Mustafa Muhammed konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bilindiği gibi; Sarı-Kırmızılılar'ın Muhammed'in bonservisi için Zamalek kulübüne 1 Temmuz'a kadar 4 milyon dolar ödemesi gerekiyor.

Galatasaray'ın yeni başkanı bu rakamı ödeyerek 24 yaşındaki golcünün bonservisini almak istiyor. Bununla beraber Muhammed'e dair Mısır basınından önemli bir iddia gündeme geldi; yıldız isim, Zamalek'in 'geri dön' teklifi ne 'hayır' cevabı verdi.



Muhammed, Galatasaray'dan ayrılması halinde Avrupa'ya transfer olmak istediğini belirtti. Bordeaux, St. Etienne, Marsilya ve Lille Muhammed'i yakından takip ediyor. Muhammed'den, yönetimin 10 milyon euronun üzerinde gelir beklediği öğrenildi. 

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