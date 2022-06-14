Mustafa Muhammed'den Zamalek'e ret: 'Dönmem!'

Galatasaray'da Mustafa Muhammed konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bilindiği gibi; Sarı-Kırmızılılar'ın Muhammed'in bonservisi için Zamalek kulübüne 1 Temmuz'a kadar 4 milyon dolar ödemesi gerekiyor.Galatasaray'ın yeni başkanı bu rakamı ödeyerek 24 yaşındaki golcünün bonservisini almak istiyor. Bununla beraber Muhammed'e dair Mısır basınından önemli bir iddia gündeme geldi; yıldız isim, Zamalek'in 'geri dön' teklifi ne 'hayır' cevabı verdi.Muhammed, Galatasaray'dan ayrılması halinde Avrupa'ya transfer olmak istediğini belirtti. Bordeaux, St. Etienne, Marsilya ve Lille Muhammed'i yakından takip ediyor. Muhammed'den, yönetimin 10 milyon euronun üzerinde gelir beklediği öğrenildi.