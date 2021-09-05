Mustafa Muhammed'den vazgeçmediler

Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mustafa Muhammed için geçtiğimiz günlerde Bordeaux bir hamlede bulunmuş ancak transfer gerçekleşmemişti.



Fransız medyasından yıldız golcüyle ilgili bir iddia ortaya atıldı.



Fransız basınına göre, Bordeaux'ta Mustafa Muhammed defteri kapanmadı.



Bordeaux'un Ocak ayında Mısırlı futbolcu için yeniden masaya oturacağı öne sürüldü.



