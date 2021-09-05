Mustafa Muhammed'den vazgeçmediler

Fransa Ligi takımlarından Bordeaux, Mustafa Muhammed transferin vazgeçmedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Mustafa Muhammed'den vazgeçmediler
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Eylül 2021 11:21
Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mustafa Muhammed için geçtiğimiz günlerde Bordeaux bir hamlede bulunmuş ancak transfer gerçekleşmemişti.

Fransız medyasından yıldız golcüyle ilgili bir iddia ortaya atıldı.

Fransız basınına göre, Bordeaux'ta Mustafa Muhammed defteri kapanmadı.

Bordeaux'un Ocak ayında Mısırlı futbolcu için yeniden masaya oturacağı öne sürüldü.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.