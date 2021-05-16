Mustafa Muhammed'den şampiyonluk mesajı

Galatasaray'da Mısırlı golcü Mustafa Muhammed, Malatyaspor maçının ardından paylaşımda bulundu

Haber; Sporx.com
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Mustafa Muhammed'den şampiyonluk mesajı
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16 Mayıs 2021 01:36
Galatasaray'da Yeni Malatyaspor maçının ardından 2 gol averajıyla şampiyonluk giderken, Mustafa Muhammed'den bir paylaşım geldi.

Mustafa Muhammed açıklamasında, "Tüm Galatasaray taraftarına teşekkürler. Bir sonraki sezon inşallah şampiyon olacağız" sözlerini kullanarak sarı-kırmızı kalp emojileri bıraktı.

Ryan Babel de paylaşımın altına, "İnşallah" yorumunu yaptı




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