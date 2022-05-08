Mustafa Muhammed, çılgına döndü!

Galatasaray'ın Başakşehir ile oynadığı maçta 68. dakikada oyundan çıkan Mustafa Muhammed kenara geldikten sonra sinirlerine hakim olamadı.



68. dakikada yerini Bafetimbi Gomis'e bırakan Mısırlı golcü, yedek kulübesine geldikten sonra bir anda sinirlenip koltukları tekmeledi ve içeri gitti. Muhammed, sonrasında tekrar sahaya geldi ve kulübeye geçti.



24 yaşındaki futbolcunun bu hareketi sonrasında kulüp tarafından ceza verilip verilmeyeceği belirsiz.





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