Mustafa Muhammed, büyük fırsatı kaçırdı!

Mustafa Muhammed, oyuna girdikten sonra hemen sonra kazanılan penaltı için topun başına geçti ancak bu fırsatı kullanamadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mustafa Muhammed, büyük fırsatı kaçırdı!
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25 Ekim 2021 22:09
Mustafa Muhammed
Mustafa Muhammed
Galatasaray
Galatasaray'da Mustafa Muhammed Beşiktaş derbisinde sahaya girdikten saniyeler sonra kritik bir fırsattan yararlanamadı.

77. dakikada Mbaye Diagne'nin yerine oyuna dahil olan Mustafa Muhammed, 78. dakikada kazanılan penaltı için 80. dakikada topun başıan geçti.

Mustafa Muhammed, kalenin sol tarafına plase bir vuruş yaptı ve Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu uzanarak topu kurtarmayı başardı.

Golden sonra morali bozulan ve oyundan düşen Mustafa Muhammed'i Fatih Terim ve Necati Ateş kenardan motive etmeye çalıştı.

YORUM | LEVENT TÜZEMEN

Levent Tüzemen: Bu takımın penaltıcısı Mustafa Muhammed mi? Fatih Terim'in buna müdahale etmemesine anlam veremiyorum. Galatasaray'da penaltı atacak en son kişiydi.


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