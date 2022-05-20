Mustafa Muhammed: 'Bu sezonu unutmalıyız'

Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed, 1-1 sona eren Antalyaspor maçının ardından konuştu.



Golcü futbolcu, "Bu sezonu unutmamız lazım. Hiçbir şekilde hatırlamak istemiyoruz. Mutluyum, 1 gol attım. Gelecek sezona iyi başlarız umarım. Şu an bulunduğumuz pozisyon nedeniyle de çok mutsuzuz." dedi.



Mustafa Muhammed, "Kendi açımdan mutlu değilim. Gelecek sezon daha iyi olmalıyım. Ben de sakatlıklar yaşadım. Diğer arkadaşlar daha iyiydi. Fırsat bulamadığım zamanlar oldu." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.





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