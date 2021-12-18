Mustafa Muhammed, bu sezon 5. golünü attı

Galatasaray'ın santrforu Mustafa Muhammed, bu sezon 5. golünü attı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mustafa Muhammed, bu sezon 5. golünü attı
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18 Aralık 2021 23:04
Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmada Galatasaray'ın golünü kaydeden Mustafa Muhammed, Süper Lig'de bu sezon 5. kez ağları havalandırdı.

Mısırlı futbolcu, ligde daha önce Çaykur Rizespor maçında 2, İttifak Holding Konyaspor ve VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmalarında ise birer gol attı.


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