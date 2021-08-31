Galatasaray'da Mısırlı golcü Mustafa Muhammed için flaş gelişme yaşandı.



Galatasaray ile Bordeaux arasında Mustafa Muhammed'in transferi için anlaşmaya varıldı. Mısırlı forvet sağlık kontrolü için Fransa'ya gitti.



Sarı-kırmızılılar, Zamalek'e 4 milyon Dolar ödeyerek Mustafa Muhammed'in bonservisini alacak ve oyuncuyu daha yüksel rakama Bordeaux'a satmış olacak. Galatasaray, Fransız ekibinden bu transfer için 7 milyon euro bonservis bedeli elde edecek.



Geçen sezon Kadıköy'de kazanılan Fenerbahçe maçında Galatasaray'ın tek golünü atan Mustafa Muhammed, sezonun ikinci yarısına damga vurmuştu. Mustafa Muhammed, bu sezon aynı performansı gösteremedi. Mısırlı forvet bu sezon resmi maçlarda gol atamadı. 23 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da toplamda 26 maça çıktı ve 9 kez fileleri havalandırdı.



