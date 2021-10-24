Mustafa Muhammed: 'Beşiktaş'a golüm var!'

Son haftalarda çıkışan geçen Galatasaray, Beşiktaş karşısında da tırmanışını sürdürmekte kararlı... Yarın Vodafone Park'ta galibiyetten başka bir sonuç düşünmeyen sarı-kırmızılı ekipte gol silahı yine Mustafa Muhammed olacak.



Cimbom'un Süper Lig'de oynadığı son 2 maçta Rize'ye 2, Konya'ya da 1 gol atan ve galibiyetin mimarı olan başarılı futbolcu, Lokomotiv Moskova karşısında kürsüyü Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı. Muhammed, Avrupa karşılaşmasını boş geçse de ligde gollerine devam etmekte kararlı... Teknik direktör Fatih Terim'in yine ilk 11'de oynatmayı planladığı genç yıldız, Kartal'ı gözüne kestirdi.



HEDEFİMİZ ZİRVE

Lokomotiv Moskova karşısında gol bulamadığı için üzgün olan sarı-kırmızılı golcü, "Beşiktaş'a mutlaka golüm var" dedi. Milli maçlarla birlikte çıkışa geçen Muhammed, "Beşiktaş maçının ne kadar önemli olduğunu farkındayım. Avrupa Ligi'nde olduğu gibi Süper Lig'de de zirveyi hedefliyoruz. Bu yolda Beşiktaş da en büyük rakibimiz. Eğer bir an önce liderliği almak istiyorsak bu zorlu maçı kazanmamız gerekiyor. Ben de galibiyete gollerimle eşlik etmek istiyorum" diye konuştu.



Sezona kötü bir başlangıç yapan Mustafa Muhammed, oynadığı ilk 7 karşılaşmada golle tanışamadı. Ancak silkinen başarılı futbolcu, Rize ve Konya'ya attığı gollerle takımına büyük katkı yaptı. Şimdi sırada Beşiktaş derbisi var ve genç yıldız yarın da yeniden başrolü kapmakta kararlı görünüyor.





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