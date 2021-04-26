Galatasaray'da attığı golle "geceyi kurtaran" Mustafa Muhammed'in Antalya yolculuğu oldukça maceralı geçti... Sarı-kırmızılılar perşembe günü Antalya'ya giderken, koronavirüs testi pozitif çıkan Mısırlı oyuncu İstanbul'da bırakıldı. Ancak kendisine önceki sabah saatlerinde hızlı test yapıldı. Test sonucu ikinci kez negatif çıkınca Antalyaspor karşısında forma giyme şansı ortaya çıktı. Fatih Terim 10 gündür karantinada olduğu için takımla çalışmayan Muhammed'le bir görüşme yaptı. "Nasılsın?" diye sordu.



'İYİYİM' DEDİ, KADROYA ALINDI



"Çok iyiyim. Sahada olmak istiyorum. Takımın bana ihtiyacı var, oynamak istiyorum" deyince apar topar tarifeli uçağa bindirildi. Son dakika bilet alındığı için Business'ta yer bulunamayınca Muhammed, ekonomide uçarak Antalya'ya getirildi. Hiç vakit kaybedilmeden havalimanından alındı. Takımın kampına getirildi. Maç kadrosuna sokuldu. 64'üncü dakikada Emre Akbaba'nın yerine girip 77'de galibiyet golünü atan Muhammed, sadece 10 kez topla buluştu. Ancak 1'i gol olan 2'si isabetli 3 şut attı. Sadece 1 pas verdi. O da yerini bulmadı. Ancak işi bitiren isim oldu.



2 AYLIK GOL ORUCU BİTTİ



14 Nisan'da Covid-19 testi pozitif çıkan ve karantina sürecine giren Mustafa Muhammed, son testi negatif çıktıktan sonra Antalya kampına katıldı. 10 günlük karantina döneminin ardından direkt maça çıkan Mısırlı yıldız takımının tek golünü atarak, karşılaşmanın anahtar oyuncusu oldu. En son 27 Şubat'ta BB Erzurumspor filelerini havalandıran Mustafa, iki aylık suskunluğunu bozarken, ligde toplamda 6 gole ulaştı.



