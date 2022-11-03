Mustafa Muhammed attı, Nantes tur atladı!

UEFA Avrupa Ligi son maçında Nantes, deplasmanda Olympiakos'u 2-0 mağlup etti ve grubunu ikinci sırada tamamlayarak bir üst tura yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Mustafa Muhammed attı, Nantes tur atladı!
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03 Kasım 2022 22:59
UEFA Avrupa Ligi son maçında Nantes, deplasmanda Olympiakos ile karşılaştı.

Georgios Karaiskaki Stadı'nda oynanan maçı Nantes 2-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 79. dakikada Mustafa Muhammed ve 90. dakikada Ludovic Blas kaydetti. Nantes'in ikinci golünün asistini de Mustafa Muhammed yaptı.

Alınan bu sonucun ardından Nantes, 9 puanla G Grubunu ikinci sırada tamamladı ve adını bir üst tura yazdırdı. Olympiakos ise 2 puanla son sırada yer aldı.

Nantes, Şampiyonlar Ligi'ni 3. sırada tamamlayan bir takımla son 16'ya kalmak için mücadele edecek.

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