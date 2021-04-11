Mustafa Muhammed 5 maçtır suskun

Galatasaray'da kariyerine muhteşem başlayan Mustafa Muhammed, oynadığı son 5 lig maçında gol atamadı. Mısırlı santrfor, 9. dakikada fileleri sarssa da gol, Babel'in elle oynaması nedeniyle iptal edildi.



Mustafa, takımın 10 kişi kalmasının ardından 83. dakikada kenara geldi. 23 yaşındaki futbolcu maç sonunda, "Takım iyi mücadele etti. Kazanamadığımız için üzgünüz. Zor bir maçtı. Son saniyeye kadar mücadele edeceğiz. Şampiyonluktan vazgeçmeyeceğiz. Bir kişi eksik kaldık ve çok zorlandık. Bir sonraki hafta telafi edeceğiz. Futbolda bazen böyle oluyor. Bir gol attım, sayılmadı. Bir buçuk dakika önce el varmış. İlerleyen zamanlarda inşallah gol atmaya başlayacağım" yorumunu yaptı.







