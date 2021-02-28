Mustafa Muhammed, 5 maçta Falcao'yu yakaladı

Galatasaray'da Mustafa Muhammed, Erzurumspor maçında attığı iki golle yıldızlaşırken sarı kırmızılı takımda 5 maçta attığı gollerle Radamel Falcao'nun gol sayısına ulaştı.

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Mustafa Muhammed, 5 maçta Falcao'yu yakaladı
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28 Şubat 2021 10:26
Mustafa Muhammed
Mustafa Muhammed
Galatasaray
Galatasaray'da Mustafa Muhammed Galatasaray'ın Erzurumspor'u 2-0 yendiği maçta 2 gol birden atarak yıldızlaşırken dünyaca ünlü forvet Radamel Falcao'yu da yakalamış oldu.

Devre arası transfer döneminde sarı kırmızılı takıma katılan Muhammed, 5. maçında 5. golüne ulaştı ve Falcao ile gol sayılarını eşitledi. Bu sezon sakatlıklar ile boğuşan ve düzenli forma şansı bulamayan Kolombiyalı golcü ise 9 maçta 5 gol atmıştı.

EN ÇOK GOL ATAN 3. FUTBOLCU

Galatasaray'da bu sezon en çok gol bulan futbolcu ise, WBA'ya kiralanan Mbaye Diagne. Senegalli golcü, ligin ilk yarısında 9 gol atma başarısı göstermişti. Younes Belhanda'nın ise 6 golü bulunuyor. Mostafa Mohamed, kısa sürede gösterdiği performansla sarı kırmızılı takımın en çok gol atan 3. ismi oldu.

DROGBA VE BAROS'U GERİDE BIRAKTI

Mustafa Muhammed öte yandan Galatasaray'a transfer olup en hızlı 5 gole ulaşan ikinci forvet oyuncusu olmuştu. Birinci sırada ise 4 maçta 5 gole ulaşan Bafetimbi Gomis bulunuyor. Muhammed, ilk 5 maçlık performansıyla Milan Baros ve Didier Drogba gibi forvetleri geride bıraktı.

MISIR BASINI HAYRAN KALDI

Mısır basını da Mustafa Muhammed'in performansına ve attığı gollere geniş yer ayırırken ''İlk golü yeteri kadar etkileyici gelmemiş olsa gerek, ikinci golü harika attı. Saatte 200 kilometre hızla giden şutuyla ikinci golü buldu, Galatasaray'ı galibiyete taşıdı'' sözleri kullanıldı.



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